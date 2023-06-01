Погода на День захисту дітей: в яких містах України може ще задощити

На заході країни пануватиме досить низька нічна температура, як для червня — до 8 теплих градусів

Нарешті дощова та хмарна погода покинули Україну і тепер, якщо вірити прогнозам синоптиків, на початку червня у більшості регіонів буде сонце і тепло.

Єдине, що може турбувати українців — це пориви досить сильного вітру, повідомляє синоптичний ресурс Gismeteo. Тому слід обходити дерева, кущі та лінії електропередач.

Погода у Львові 1-2 червня

На Галичині синоптики обіцяють переважно суху та ясну погоду. У четвер, 1 червня, протягом дня сонце буде гріти регіон, а у п'ятницю на небо набіжать хмари і ввечері почнеться невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 24…25 градусів тепла, а вночі охолоне до +8…14°C. на початку літнього місяця сильний вітер, максимальна швидкість його сягне 11 м/с.

Погода у Києві 1-2 червня

У столиці України на День захисту дітей передбачається ясна і тепла погода, а наступного дня — мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень сягатиме 25…27 градусів тепла, а вночі опуститься до +13…17 °C. Помірний вітер прогнозується у четвер, максимальна швидкість якого сягне 7 м/с, а наступного дня збільшиться до сильного — 11 м/с.

Погода у Харкові 1-2 червня

У місті можна сміливо виходити на вулицю в літній одежі, бо харківчан очікує ясна погода у денний час. Вдень температура у місті підніметься до 23…26 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +12…14 °C. 1 червня дме легкий вітер, 3 м/с, а 2 червня збільшиться до помірних 6 м/с.

Погода у Донецьку 1-2 червня

А от цьому обласному центру не пощастило з сонячною погодою. На свято День захисту дітей містян накрили нічні та ранкові невеликі опади, які вдень мають завершатися, але хмарність протягом доби збережеться. 2 червня ранок обіцяє бути ясним, але вдень небо заповнять хмари. Температура повітря вдень підніметься до +21…24 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +13…15 градусів. У денний час четверга свіжий вітер не вщухає менше 9 м/с, а наступного дня зменшиться до слабких 5 м/с.

Погода у Дніпрі 1-2 червня

Дніпряни також не побачать сонця на свято 1 червня, а от у п'ятницю вітер розгонить хмари і ясна погода протримається всю добу. Протягом свята День захисту дітей опадів не передбачається. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +23…25 °C, а вночі падатимуть до 16…17 градусів тепла. Вітер протягом четверга дме помірний, максимальна швидкість якого сягатиме 7 м/с, а в п'ятницю ослабне до слабких 5 м/с.

Погода в Одесі 1-2 червня

На півдні України сонце і хмари будуть постійно змінювати одне одного протягом двох днів. Повітря вдень прогріється до 25 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +17…18 °C. На початку червня очікується свіжий вітер, швидкість якого становитиме 9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на червень. Синоптик запевняє, що погодних аномалій не прогнозується, а прохолодні та дощові дні очікуються тільки на початку червня.