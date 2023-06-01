Коли українцям чекати 30-градусної спеки у червні: прогноз синоптика на місяць

Перші дні червня будуть прохолодними та вологими, а тепло в 30 градусів прийде вже наприкінці місяця

Початок літа в Україні буде прохолодним та з дощами. До 30-градусної спеки українці можуть готуватися лише наприкінці червня. Аномальної погоди у першому літньому місяці чекати не варто.

Такий прогноз погоди на червень 2023 року для України озвучив синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу".

Так, багаторічні спостереження показують, що зазвичай у червні комфортна погода, але з рясними опадами. Пов’язано це з тим, що атмосфера на початку літа над Європою динамічно активна і паралельно з цим суттєво зростає вміст вологи та нестійкість повітряних мас, які надходять до нас переважно з південного заходу й заходу. У зв’язку з цим у цей період часто наявні сильні зливи з грозами, іноді не виключені смерчі.

"За даними модельних розрахунків, а також ґрунтуючись на інформації від Українського гідрометцентру, погодні умови в нинішньому червні очікуються мінливими, що виражатиметься в мінливості атмосферного тиску та температурного режиму. Тим не менш, ймовірність періодів аномальної або рекордної спеки досить низька. Опади розподіляться на території нашої країни нерівномірно", — розповів Кібальчич.

У першій декаді місяця (1-10 червня) на території України, прогнозує синоптик, очікується прохолодна погода з невеликою кількістю опадів. Так, у період з 3 по 7 червня у нічний час стане помітно холодніше, стовпчики термометрів опустяться до +3…+8 °С. Вдень повітря прогріватиметься до +18…+23 °С. У південній частині на 2-3 °С тепліше.

Друга декада червня (11-20 числа) характеризуватиметься переважанням циклонічної діяльності та нижчим атмосферним тиском. Дощі охоплять більшу частину країни. Подекуди не виключені сильні зливи. Температурне тло в цей період очікується близьким до середніх багаторічних показників: вночі в межах +10…+17 °С, вдень +21…+26 °С, на півдні України можливі +23…+29 °С.

У третій декаді місяця (21-30 червня) синоптик прогнозує повільне підвищення температури повітря. Вночі повітря остигатиме до +13…+18 °С, а вдень прогріється до +24…+30 °С.

"Загалом за місяць температура повітря та кількість опадів у нашій країні очікується близькими до середньої багаторічної норми", - підсумував Ігор Кібальчич.

Наведені нижче карти показують прогностичні дані аномалії температури повітря (верхня карта) та кількості опадів (нижня карта) в Європі на червень 2023 року (за даними чисельної моделі CFSv2).

Прогноз температури та опадів на червень-2023 у Європі

Раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду прогнозують влітку в Україні. Метеорологи озвучили докладний прогноз на кожен із місяців.