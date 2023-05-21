"Засмажить" чи пощадить? Якої погоди очікувати від літа 2023

Останні три роки на планеті домінувала холодна течія, але зараз це змінилося

Весняна погода в Україні не змогла порадувати українців чатим сонцем і початок літа, мабуть, продовжить уже цю "традицію". Втім, це не завадить йому все одно бути гарячим.

Про це свідчить прогноз погоди від синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи.

Вона зазначила, що на клімат на планеті впливає багато глобальних факторів, але в регіоні, де розташована наша країна, більше робить погоду Тихоокеанське коливання — прохолодна течія Ла-Нінья і тепла течія Ель-Ніньо. Останні три роки на планеті домінувала холодна течія, але зараз фахівці спостерігають суттєві зміни.

"Зараз ми знаходимося в нейтральній фазі і очікуємо на розвиток Ель-Ніньйо, тобто підвищення температури поверхневих вод у південній частині Тихого океану і ці процеси впливають на погоду і в Україні. Тому погода в червні в усіх регіонах України буде в межах норми. А ось у липні та серпні температури будуть дещо вищими кліматичної норми", — каже вона.

При цьому, за попередніми прогнозами синоптика, у липні – серпні, середня добова температура, яа зазвичай становить 25,5 градусів, цього року досягне в середньому 27 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода в Україні наступного тижня.

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