"Зажарит" или пощадит? Какой погоды ожидать от лета 2023

Последние три года на планете доминировало холодное течение, но сейчас это изменилось

Весенняя погода в Украине не смогла порадовать украинцев частым солнцем и начало лета, вероятно, продолжит уже эту "традицию". Впрочем, это не помешает ему все равно быть жарким.

Об этом свидетельствует прогноз погоды от синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи.

Она отметила, что отметила, что на климат на планете влияет много глобальных факторов, но в регионе, где расположена наша страна больше делает погоду Тихоокеанское колебание — прохладное течение Ла-Нинья и теплое течение Эль-Ниньо. Последние три года на планете доминировало холодное течение, но сейчас специалисты наблюдают существенные изменения.

"Сейчас мы находимся в нейтральной фазе и ожидаем развития Эль-Ниньо, то есть повышения температуры поверхностных вод в южной части Тихого океана и эти процессы влияют на погоду и в Украине. Потому погода в июне во всех регионах Украины будет в пределах нормы. А вот в июле и августе температуры будут несколько выше климатической нормы", — говорит она.

При этом, по предварительным прогнозам синоптика, в июле – августе, средняя суточная температура которых обычно составляет 25,5 градуса, в этом году достигнет в среднем 27 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине на следующей неделе.

Также мы сообщали о том, где в Украине ожидается мокрая погода.