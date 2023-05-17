Грозы и дожди идут в Украину: в каких регионах к концу мая изменится погода

Несмотря на теплую погоду, в Украину идут дожди с грозами

В ближайшие дни в Украине оиждается прохладная и пасмурная погода. Кроме того, остаток мая в некоторых регионах может быть теплым, но с грозами и дождями.

Жарче всего погода будет на юге Украины, термометры покажут выше +25 градусов тепла. Кроме того, практически по всей стране в конце мая установится летняя погода в пределаъ +22…+25 градусов тепла, но большинство регионов накроют дожди с майскими грозами.

Погода в Киеве

Так, в столице грозы ожидаются в последние несколько дней, начиная с 25 мая. Днем столбики термометра покажут от +20 до +23, а ночью — от +11 до +15 градусов тепла.

Погода в Одессе

На юге страны конец мая будет с переменной облачностью, а гроза ожидается 25 мая. Однако в начале лета грозы с дождями продолжатся. Температура воздуха в Одессе будет колебаться +21 до +25 градусов нем, а ночью опустится до +15 градусов.

Погода в Харькове

В Харькове грозы ожидаются на протяжении пяти дней после 23 числа. Температура воздуха днем в этот период составит от +19 до +24 градусов, а ночью — от +13 до +24 градусов.

Погода во Львове

На западе страны грозы начнутся с 20 мая, всего их будет две. Погода будет пасмурная, преимущественно дождливая, и первая неделя лета ожидается такой же. Столбики термометров во Львове покажут +11+18 градусов днем и +7+11 градусов ночью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в каких регионах Украины ночью потеплеет на этой неделе. Вся робочая неделя ожидается теплой и без осадков.