Снимаем куртки, достаем зонты: какой будет погода в Украине на следующей неделе

Стабильной однообразной погодной картины по всей стране в течение следующей недели не ожидается

В Киеве 13 мая произошел переход к метеорологическому лету — среднесуточная температура воздуха перешла через отметку +15 градусов и продолжает повышаться. Похожая картина по всей стране — воскресенье, 21 мая в Украине будет теплым, но местами возможны дожди и грозы. На будущей неделе ожидается аналогичная погода.

О наступлении метеорологического лета свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 21 мая дожди прогнозируются на юге, Закарпатье, в Черновицкой и восточных областях (кроме Харьковской). На остальной территории Украины — без осадков. Температура воздуха в ночные часы в воскресенье будет +10 +16 градусов, а в течение дня воздух прогреется до +20 +26 градусов.

Карта осадков 20-21 мая

Синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха прогнозирует, в ближайшее время погода в разных регионах будет отличаться — стабильной однообразной картины по всей стране в течение следующей недели не ожидается.

"Будут преобладать кратковременные теплые дожди. Отдельные грозы, местами с ливнями. И это уже осадки летнего характера, то есть локальные, ведь в теплый период часто так бывает, что дождь может идти в одной части города, а в другой — нет, быстро проходит и снова солнышко. Вот такие кратковременные дожди будут выпадать — преимущественно левобережная часть Украины, юг, восток, также центр и северные области. Меньше осадков будет на западе, там более устойчивая атмосфера будет преобладать, и погода будет спокойнее", — отметила она.

Синоптик добавила, что на следующей неделе будет преобладать переменная облачность. При этом показатели температуры воздуха будут не слишком отличаться в разных областях. В ночные часы с 22 мая +11… +16, в западных и северных областях +8… +13 градусов. Днем практически по всей территории страны столбики термометров будут показывать +19… +24 градуса. В Закарпатской области, в южных и восточных областях местами может достигать +28 градусов.

По прогнозу метеосайта sinoptik.ua, в Киеве на следующей неделе будет по-летнему тепло, столбики термометров будут показывать до 25 градусов. 24-26 мая ожидаются дожди, в четверг — с грозами.

В Днепре прогнозируется теплая погода, максимально воздух прогреется до +24 градусов ближе к концу недели. Однако всю неделю будут идти дожди с грозами.

В Харькове — в течение недели днем ожидается до 26 градусов тепла, начиная с 21 мая, каждый день, за исключением понедельника, будут идти дожди, вероятны грозы.

Во Львове прогнозируется до +24 градусов, начало недели будет солнечным, со среды наползет облачность, 26 мая пройдет дождь.

В Одессе воздух в дневные часы будет прогреваться до 24 градусов тепла, в начале недели без осадков, а 24 мая начнутся дожди с грозами.

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