Кроме солнца будут дожди: где в Украине ожидается мокрая погода

Дневная температура может достигать +27 градусов.

В Украину стремительно пришла теплая, почти летняя погода и держалась она в течение недели. Но существует вероятность, что в выходные в части регионов пройдут небольшие дожди с грозами.

По данным Sinoptik, наибольшие осадки прогнозируются на востоке страны.

Погода во Львове 20-21 мая

В городе погода с дождливой и грозовой будет сменяться ясной. В субботу лишь утром погода будет солнечной, днем начнутся осадки с сопровождением грозы, однако к вечеру дождь завершится и сохранится переменная облачность. 21 мая Львов ожидает солнечный и сухой день. Днем воздух прогреется до 21 градуса тепла, а ночью остынет до стабильных +12…13 °C. 20-21 мая будет дуть слабый ветер, максимальная скорость его достигнет 4 м/с.

Погода в Киеве 20-21 мая

В столице Украины природа на выходных позволит насладиться солнцем и теплом. В субботу, 20 мая, день будет ясным, а к концу выходных на небе появятся облака. Осадки не ожидаются. Температура воздуха днем будет достигать 21…23 градусов тепла, а ночью опустится до +12…14 °C. Легкий ветер прогнозируется на выходных, его максимальная скорость будет достигать 2-3 м/с.

Погода в Харькове 20-21 мая

На востоке Украины синоптики прогнозируют переменную облачность, иногда с осадками. В субботу, 20 мая, с утра и до самого вечера в Харькове небо будет покрыто облаками. Лишь на следующий день, 21 мая, следует ожидать дождь с утра, который к середине дня должен закончиться, а вечером возобновится. Днем температура в городе поднимется до 23...26 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +15 °C. В субботу ожидается легкий ветер — 5 м/с, а в воскресенье — до слабых 4 м/с.

Погода в Донецке 20-21 мая

На Донбассе к концу недели прогнозируется пасмурная погода, иногда с осадками. В субботу, 20 мая, солнце иногда будет выглядеть и радовать горожан. А воскресенье в городе прогнозируется преимущественно облачным и вечером будет идти мелкий дождь. Температура воздуха в Донецке днем поднимется до 24...25 °C. Ночью отметки термометров покажут +11…13 градусов. На выходных будет дуть слабый ветер, 4 м/с.

Погода в Днепре 20-21 мая

Дождь не обошел и этот город. Утром в субботу днепряне будут наслаждаться солнечной погодой, но днем небо заполнят облака и продержатся они до самого вечера. В воскресенье, 21 мая, утром также будет ясная погода, но в дневное время сменится на пасмурную и дождливую. Осадки завершатся до наступления вечера. Днем столбики термометров достигнут отметок +24…27 °C, а ночью будут падать до 15…16 градусов тепла. Ветер в течение субботы предполагается слабым, максимальная скорость которого будет достигать 4,7 м/с, а в воскресенье ослабнет до тихих 1,2 м/с.

Погода в Одессе 20-21 мая

На юге страны в субботу и воскресенье будет сухо и солнечно. 20 мая пасмурная погода ожидается днем, а в течение 21 мая небо будет безоблачным. Воздух днем прогреется до 23...25 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +15...17 °C. На выходных будет дуть слабый ветер, максимальная скорость которого будет достигать 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде до конца мая. Месяц еще не раз принесет грозы и дожди в Украину.