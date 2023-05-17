Грози та дощі йдуть в Україну: у яких регіонах до кінця травня зміниться погода

Незважаючи на теплу погоду, в Україну йдуть дощі з грозами

Найближчими днями в Україні очікується прохолодна та похмура погода. Крім того, залишок травня в деяких регіонах може бути теплим, але з грозами та дощами.

Найспекотнішою погода буде на півдні України, термометри покажуть вище за +25 градусів тепла. Крім того, практично по всій країні наприкінці травня встановиться літня погода в межах +22…+25 градусів тепла, але більшість регіонів накриють дощі з травневими грозами.

Погода у Києві

Так, у столиці грози очікуються останні кілька днів, починаючи з 25 травня. Вдень стовпчики термометра покажуть від +20 до +23, а вночі від +11 до +15 градусів тепла.

Погода в Одесі

На півдні країни в кінці травня буде мінлива хмарність, а гроза очікується 25 травня. Проте на початку літа грози з дощами продовжаться. Температура повітря в Одесі коливатиметься від +21 до +25 градусів, а вночі опуститься до +15 градусів.

Погода в Харкові

У Харкові грози очікуються упродовж п’яти днів після 23 числа. Температура повітря вдень у цей період становитиме від +19 до +24 градусів, а вночі — від +13 до +24 градусів.

Погода у Львові

На заході країни грози розпочнуться з 20 травня, всього їх буде дві. Погода буде похмурою, переважно дощовою, і перший тиждень літа очікується такий же. Стовпчики термометрів у Львові покажуть +11+18 градусів вдень та +7+11 градусів уночі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, у яких регіонах України вночі потеплішає цього тижня. Весь робочий тиждень очікується теплим і без опадів.