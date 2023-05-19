Окрім сонця будуть дощі: де в Україні очікувати на мокру погоду

Денна температура може сягати до +27 градусів

До України стрімко прийшла тепла, майже літня погода і трималась вона протягом тижня. Але існує ймовірність, що на вихідних у частині регіонів пройдуть невеликі дощі з грозами.

За даними Sinoptik, максимальні опади прогнозуються на сході країни.

Погода у Львові 20-21 травня

У місті погода з дощової і грозової буде змінюватись на ясну. У суботу лише вранці погода буде сонячною, вдень почнуться опади з супроводжуванням грози, однак ближче до вечора дощ завершиться і збережеться мінлива хмарність. 21 травня Львів очікує сонячний і сухий день. Вдень повітря прогріється до 21 градусів тепла, а вночі охолоне до стабільних +12…13 °C. 20-21 травня дутиме слабкий вітер, максимальна швидкість його сягне 4 м/с.

Погода у Києві 20-21 травня

У столиці України природа на вихідних дозволятиме насолодитись сонцем і теплом. У суботу, 20 травня, день буде ясним, а на кінець вихідних на небі з'являться хмари. Опади не очікуються. Температура повітря вдень сягатиме 21…23 градусів тепла, а вночі опуститься до +12…14 °C. Легкий вітер прогнозується на вихідних, його максимальна швидкість сягатиме 2-3 м/с.

Погода у Харкові 20-21 травня

На сході України синоптики прогнозують мінливу хмарність, іноді з опадами. У суботу, 20 травня з ранку і до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Лише наступного дня, 21 травня, слід чекати дощ зранку, який до середини дня повинен закінчитись, а ввечері поновиться. Удень температура у місті підніметься до 23…26 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15 °C. У суботу очікується легкий вітер — 5 м/с, а у неділю зменшиться до слабких 4 м/с.

Погода у Донецьку 20-21 травня

На Донбасі на кінець тижня прогнозується похмура погода, інколи з опадами. У суботу, 20 травня, сонце інколи визиратиме і тішитиме містян. А неділя у місті прогнозується переважно хмарною і ввечері зриватиметься дрібний дощ. Температура повітря в Донецьку вдень підніметься до 24…25 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +11…13 градусів. На вихідних дутиме слабкий вітер, 4 м/с.

Погода у Дніпрі 20-21 травня

Дощ не обминув і це місто. Зранку суботи дніпряни насолоджуватимуться сонячною погодою, але вдень небо заповнять хмари і протримаються вони до самого вечора. У неділю, 21 травня, вранці також буде ясна погода, але у денний час зміниться на похмуру і дощову. Опади завершаться до настання вечора. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +24…27 °C, а вночі падатимуть до 15…16 градусів тепла. Вітер протягом суботи передбачається слабким, максимальна швидкість якого сягатиме 4,7 м/с, а у неділю ослабне до тихих 1,2 м/с.

Погода в Одесі 20-21 травня

На півдні країни у суботу та неділю буде сухо і сонячно. 20 травня похмура погода очікується вдень, а протягом 21 травня небо залишатиметься безхмарним. Повітря вдень прогріється до 23…25 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +15…17 °C. На вихідних дутиме слабкий вітер, максимальна швидкість якого сягатиме 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду до кінця травня. Місяць ще неодноразово принесе грози та дощі в Україну.