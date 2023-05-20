Знімаємо куртки, дістаємо парасольки: якою буде погода в Україні наступного тижня

Стабільної одноманітної погодної картини по всій країні протягом наступного тижня не очікується

У Києві 13 травня відбувся перехід до метеорологічного літа – середньодобова температура повітря перейшла через позначку +15 градусів та продовжує підвищуватися. Схожа картина по всій країні – неділя, 21 травня в Україні буде теплою, але місцями можливі дощі та грози. Наступного тижня очікується аналогічна погода.

Про настання метеорологічного літа свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 21 травня дощі прогнозуються на півдні, Закарпатті, Чернівецькій та східних областях (крім Харківської). На решті території України без опадів. Температура повітря в нічні години у неділю буде +10+16 градусів, а протягом дня повітря прогріється до +20+26 градусів.

Карта опадів 20-21 травня

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха прогнозує, що найближчим часом погода в різних регіонах відрізнятиметься — стабільної одноманітної картини по всій країні протягом наступного тижня не очікується.

"Переважатимуть короткочасні теплі дощі. Окремі грози, місцями зі зливами. І це вже опади літнього характеру, тобто локальні, адже в теплий період часто так буває, що дощ може йти в одній частині міста, а в іншій — ні, швидко минає і знову сонечко. Ось такі короткочасні дощі будуть випадати — переважно лівобережна частина України, південь, схід, також центр та північні області. Менше опадів буде на заході, там стійкіша атмосфера переважатиме, і погода буде спокійнішою", — зазначила вона.

Синоптик додала, що наступного тижня переважатиме мінлива хмарність. При цьому показники температури повітря не надто відрізнятимуться в різних областях. У нічні години з 22 травня +11…+16, у західних та північних областях +8…+13 градусів. Вдень практично по всій території країни стовпчики термометрів показуватимуть +19…+24 градуси. У Закарпатській області, у південних та східних областях місцями може сягати +28 градусів.

За прогнозом метеосайту sinoptik.ua, у Києві наступного тижня буде по-літньому тепло, стовпчики термометрів показуватимуть до 25 градусів. 24-26 травня очікуються дощі, у четвер – з грозами.

У Дніпрі прогнозується тепла погода, максимально повітря прогріється до +24 градусів ближче до кінця тижня. Проте весь тиждень йтиме дощ із грозами.

У Харкові — протягом тижня вдень очікується до 26 градусів тепла, починаючи з 21 травня, щодня, за винятком понеділка, йтиме дощ, можливі грози.

У Львові прогнозується до +24 градусів, початок тижня буде сонячним, у середу наповзе хмарність, 26 травня пройде дощ.

В Одесі повітря вдень прогріватиметься до 24 градусів тепла, на початку тижня без опадів, а 24 травня почнуться дощі з грозами.

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