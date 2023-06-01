Когда украинцам ждать 30-градусной жары в июне: прогноз синоптика на месяц

Первые дни июня будут прохладными и влажными, а тепло в 30 градусов придет уже в конце месяца

Начало лета в Украине будет прохладным и с дождями. К 30-градусной жаре украинцы могут готовиться только в конце июня. Аномальной погоды в первом летнем месяце ждать не стоит.

Такой прогноз погоды на июнь 2023 года для Украины озвучил синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

Так, многолетние наблюдения показывают, что обычно в июне комфортная погода, но с обильными осадками. Связано это с тем, что атмосфера в начале лета над Европой динамически активна и параллельно с этим существенно возрастает влагосодержание и неустойчивость воздушных масс, которые поступают к нам преимущественно с юго-запада и запада. В связи с этим в данный период часто отмечаются сильные ливни с грозами, иногда не исключены смерчи.

"По данным модельных расчётов, а также основываясь на информации от Украинского гидрометцентра, погодные условия в нынешнем июне ожидаются переменчивыми, что будет выражаться в изменчивости атмосферного давления и температурного режима. Тем не менее, вероятность периодов аномальной или рекордной жары довольно низкая. Осадки распределятся по территории нашей страны неравномерно", — рассказал Кибальчич.

В первой декаде месяца (1-10 июня) на территории Украины, прогнозирует синоптик, ожидается прохладная погода с небольшим количеством осадков. Так, в период с 3 по 7 июня в ночное время станет заметно холоднее, столбики термометров опустятся до +3…+8 °С. В дневные часы воздух будет прогреваться до +18…+23 °С. В южной части на 2-3 °С теплее.

Вторая декада июня (11-20 числа) будет характеризоваться преобладанием циклонической деятельности и более низким атмосферным давлением. Дожди охватят большую часть страны. Местами не исключены сильные ливни. Температурный фон в этот период ожидается близким к средним многолетним показателям: ночью в пределах +10…+17 °С, днём +21…+26 °С, на юге Украины возможны +23…+29 °С.

В третьей декаде месяца (21-30 июня) синоптик прогнозирует медленное повышение температуры воздуха. Ночью воздух будет остывать до +13…+18 °С, а днём прогреется до +24…+30 °С.

"В целом за месяц температура воздуха и количество осадков в нашей стране ожидается близкими к средней многолетней норме", — подытожил Игорь Кибальчич.

Карты, представленные ниже, показывают прогностические данные аномалии температуры воздуха (верхняя карта) и количества осадков (нижняя карта) в Европе на июнь 2023 года (по данным численной модели CFSv2).

Прогноз температуры и осадков на июнь-2023 в Европе

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую погоду летом прогнозируют в Украине. Метеорологи озвучили подробный прогноз на каждый из месяцев.