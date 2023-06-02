Жара на фоне грозы: синоптики дали неутешительный прогноз погоды на июнь

В целом июнь 2023 года будет теплее, чем обычно за последние 30 лет

Календарное лето официально вступило в свои права. Июнь "стартовал" чистым безоблачным небом и достаточно комфортными температурами воздуха по всей территории Украины. Однако, по прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни в страну придут прохладные воздушные массы, которые существенно изменят синоптическую ситуацию. Но похолодание не затянется и жара вернется.

Каким обещает быть первый летний месяц, выяснял "Телеграф".

По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, дебют июня окажется прохладным.

"С 2 июня на территорию Украины начнет поступать атмосферный фронт с северо-запада. Соответственно первыми его встретят северные и западные регионы, поэтому здесь ожидаются кратковременные дожди и грозы, иногда шквальные усиления ветра во время грозы. С 3 июня этот фронт продвинется в юго-восточном направлении и за ним начнет поступать более прохладная воздушная масса с северных широт, поэтому следует ожидать понижения температуры. Особенно это будет ощущаться в ночь на воскресенье, 4 июня: ночная температура по всей территории Украины будет в пределах 5-10 градусов тепла и немного теплее на побережье. В дневные часы 18-23 градуса", — пояснила "Телеграфу" синоптикиня.

Впрочем, несмотря на холод в начале месяца, в Укргидрометцентре предупреждают о повышенном уровне пожарной опасности.

"2-4 июня в западных (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской), Винницкой, большинстве северных и южных областей будет преобладать чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность", — сообщили в Укргидрометцентре.

Как это может быть: воздух охлаждается, а пожарная опасность наоборот растет?

"Дело в том, что в этих регионах длительное время наблюдался бездождевой период и подстилающая поверхность подсохла", — объясняет Птуха.

Начиная с 5-6 июня показатели температуры воздуха снова начнут расти: ночью столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов тепла, а днем от 22 до 25 градусов с отметкой "плюс".

"Да в первой половине июня сильной жары не предвидится", — добавляет синоптик.

Однако в целом июнь 2023 года будет теплее обычного.

"По прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов, в течение июня в Украине будет преобладать область высокого давления, особенно на западе страны. Это приведет к тому, что среднемесячная температура воздуха может быть на 0,5-1 градус выше нормы, которая наблюдалась последние 30 лет", — Комментирует "Телеграфу" кандидат географических наук, климатолог Вера Балабух. — Наиболее аномально высокой, температура воздуха в июне будет на западе страны. На остальных территориях, особенно на востоке, прогнозируется наибольшая вероятность прихода холодного воздуха".

В Укргидрометцентре прогнозируют в июне несколько более высокие показатели среднемесячной температуры.

"Среднемесячная температура в Украине в июне ожидается в пределах 18-23 градуса. В горных районах, конечно, среднемесячная температура будет несколько ниже: 15-19 градусов. В целом такие показатели на 1-1,5 градуса выше нормы", — объясняет Птуха.

Впрочем, 18-23 градуса — вроде бы не так жарко для лета.

"Такая температура прогнозируется в тени. А вот на солнце, конечно, будет пригревать сильнее и температуры будут выше", — добавила Наталья Птуха.

А вот по поводу осадков в июне прогнозы синоптиков и ученых совпадают.

"Месячное количество осадков будет составлять 49-90 мм, а в Карпатах и в Прикарпатье 117-171 мм, что считается нормой", — комментирует Наталья Птуха.

"Осадки в июне не будут отклоняться от климатической нормы. Лишь на юге возможны более обильные дожди. Это связано с циклонами и атмосферными фронтами, которые коснутся юга", — добавляет Балабух.

Но климатолог предупредила, что июнь-2023 готовит синоптические неожиданности.

"Для июня характерна достаточно мощная конвективная деятельность: грозы, грады, шквалы, особенно в период перемещения атмосферных фронтов и циклонов. Кроме того, в последние годы интенсивность таких атмосферных явлений увеличивается и они могут быть достаточно мощными", — резюмировала Вера Балабух.