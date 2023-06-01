Погода на День защиты детей: в каких городах Украины может еще задождить

На западе страны будет господствовать достаточно низкая ночная температура, как для июня – до 8 теплых градусов

Наконец, дождливая и облачная погода покинули Украину и теперь, если верить прогнозам синоптиков, в начале июня в большинстве регионов будет солнце и тепло.

Единственное, что может беспокоить украинцев – это порывы достаточно сильного ветра, сообщает синоптический ресурс Gismeteo. Поэтому следует обходить деревья, кустарники и линии электропередач.

Погода во Львове 1-2 июня

На Галичине синоптики обещают преимущественно сухую и ясную погоду. В четверг, 1 июня, в течение дня солнце будет греть регион, а в пятницу на небо набегут тучи, и вечером начнется небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 24...25 градусов тепла, а ночью остынет до +8...14°C. в начале летнего месяца сильный ветер, максимальная скорость его достигнет 11 м/с.

Погода в Киеве 1-2 июня

В столице Украины на День защиты детей предполагается ясная и теплая погода, а на следующий день переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем будет достигать 25…27 градусов тепла, а ночью опустится до +13…17 °C. Умеренный ветер прогнозируется в четверг, максимальная скорость которого достигнет 7 м/с, а на следующий день увеличится до 11 м/с.

Погода в Харькове 1-2 июня

В городе можно смело выходить на улицу в летней одежде, потому что харьковчан ожидает ясная погода в дневное время. Днем температура в городе поднимется до 23...26 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +12…14 °C. 1 июня дует легкий ветер, 3 м/с, а 2 июня увеличится до 6 м/с.

Погода в Донецке 1-2 июня

А вот этому областному центру не повезло с солнечной погодой. В День защиты детей горожан накрыли ночные и утренние небольшие осадки, которые днем должны завершаться, но облачность в течение суток сохранится. 2 июня утро обещает быть ясным, но днем небо будет заполнено облаками. Температура воздуха днем поднимется до +21...24 °C. Ночью отметки термометров покажут +13…15 градусов. В дневное время четверга свежий ветер не утихает менее 9 м/с, а на следующий день снизится до слабых 5 м/с.

Погода в Днепре 1-2 июня

Днепряне также не увидят солнца на праздник 1 июня, а вот в пятницу ветер разгонит облака и ясная погода продержится все сутки. В день праздника День защиты детей осадков не предполагается. Днем столбики термометров достигнут отметок +23…25 °C, а ночью будут падать до 16…17 градусов тепла. Ветер в течение четверга дует умеренный, максимальная скорость которого будет достигать 7 м/с, а в пятницу ослабнет до слабых 5 м/с.

Погода в Одессе 1-2 июня

На юге Украины солнце и облака будут постоянно сменять друг друга в течение двух дней. Воздух днем прогреется до 25 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +17…18 °C. В начале июня ожидается свежий ветер, скорость которого составит 9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на июнь. Синоптик уверяет, что погодные аномалии не прогнозируются, а прохладные и дождливые дни ожидаются только в начале июня.