Чего ждать украинцам от погоды в июне: подробный прогноз синоптика

Погода в июне будет теплой, но периодами ожидаются проливные дожди

Несмотря на то, что в начале июня прогнозируются ливни с грозами, во второй половине месяца погода будет теплой. На сильную жару в июне рассчитывать не стоит.

Об этом в эксклюзивном прогнозе погоды для "Телеграфа" рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач. По его словам, дожди в июне будут идти этапами.

Так, в первой декаде июня ожидаются умеренные дожди, после которых похолодает. К завершению этого периода дожди прекратятся, температура будет расти, однако жаркой погоды не будет.

В середине июня, то есть, во второй декаде месяца, ожидается по-настоящему летняя погода. Столбики термометров будут ползти вверх постепенно, поэтому погода будет меняться не резко. Однако в третьей декаде ожидаются ливни.

"Третий десятидневный отрезок июня сохранит возможность осадков, даже проливных дождей. Середина декады будет теплая и погожая, а вот начало и конец — повлажнее, с умеренным теплом", — резюмировал синоптик.

Подробнее о том, какой будет погода летом 2023 в Украине читайте в материале "Жара будет рекордной: народный синоптик дал подробный прогноз на лето".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за глобального потепления населению Земли грозит смертельная жара. Ежегодно температура воздуха повышается и к концу столетия на грани вымирания из-за неблагоприятных условий жизни могут оказаться до 2 млн человек в разных странах.