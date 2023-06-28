"Записанные в ней слова перестали быть историей": Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции (видео)

Хотя в условиях войны этот день рабочий, он является настоящим праздником для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции – 28 июня главному закону Украины исполнилось 27 лет.

Поздравительное видео глава государства опубликовал в Telegram.

"Записанные в ней в 1996 году слова перестали быть историей – они стали для украинцев по-настоящему жизненными и неотложными: слова о праве на жизнь и свободу, честь и достоинство, о цене нашей земли. Уже никому в стране не нужно объяснять значение слова" суверенная". Ни один украинец больше никогда не будет воспринимать запечатленные в ней права и свободы как что-то данное нам сверху. Они сегодня отстаиваются в тяжелой борьбе самопожертвованием и жизнями. Наша Украина. Суверенная. Независимая. Демократическая. Правовая. Была, есть и будет", — написал он.

Напомним, День Конституции ежегодно отмечается 28 июня. Именно в этот день, в 1996 году, депутаты Верховной Рады утвердили основной документ нашего государства. Во время войны с российским агрессором этот праздник приобрел для украинцев особое значение, поскольку символизирует независимость нашей Украины, ее свободу и целостность. Вместе с тем во время войны этот день является рабочим, ведь в условиях военного положения все дополнительные выходные отменяются.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку патриотических поздравлений с Днем Конституции в открытках и картинках.