Праздник 28 июня: что сделать в этот день, чтобы в доме поселились удача и радость

В день Фита и Амоса строго-настрого запрещалось купаться в водоемах

В один и тот же день с Днем Конституции украинцы отмечают народный праздник — день Фита и Амоса. Христиане восточного обряда почитают память пророка Амоса и преподобного Иеронима Стридонского.

Считалось, что 28 июня идеально подходит для собирания лекарственных растений. Однако это следует делать рано утром. Собранные травы нужно использовать для приготовления целебных отваров как для людей, так и для животных. Верили, что такие заготовки излечивают любое существо от самых серьезных заболеваний.

Согласно обычаям, в этот день существовал строгий запрет на плавание в водоемах. Это объясняется присутствием сверхъестественных сил, которые в это время опускаются на Землю. Призраки и злые духи используют любой шанс, чтобы причинить вред людям. Таким образом, тот, кто решит искупаться, рискует стать жертвой водяных или русалок, которые утаскивают людей на самое дно.

Что нельзя делать 28 июня: приметы

Веселиться — 28 июня считается несчастливой датой.

Выкидывать то, что осталось после завтрака, обеда и ужина. Лучше остатки раздать животным, чтобы в доме поселились удача и радость.

Общаться на повышенных тонах, чтобы избежать скандала и драки.

Проявлять жадность — можно потерять все, что есть.

Напомним, ПЦУ приняла новый церковный календарь, который вступит в силу с сентября 2023 года. Однако он будет параллельно существовать со старым календарем, нюансы разъяснил священник в комментарии "Телеграфу".