"Записані у ній слова перестали бути історією": Зеленський привітав українців із Днем Конституції (відео)

Хоча в умовах війни цей день робочий, він є справжнім святом для українців

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції — 28 червня головному закону України виповнилося 27 років.

Вітальне відео голова держави опублікував у Telegram.

"Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією – вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова "суверенна". Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями. Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде", — написав він.

Нагадаємо, День Конституції щорічно відзначається 28 червня. Саме цього дня, в 1996 році, депутати Верховної Ради затвердили основний документ нашої держави. У час війни з російським агресором, це свято набуло для українців особливого значення, оскільки символізує незалежність нашої України, її свободу та цілісність. Разом із тим, під час війни цей день є робочим, адже в умовах воєнного стану всі додаткові вихідні скасовуються.

Раніше "Телеграф" публікував добірку патріотичних привітань з Днем Конституції у листівках та картинках.