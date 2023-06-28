Свято 28 червня: що зробити цього дня, щоб в оселі оселилися удача і радість

У день Фіта і Амоса суворо заборонялося купатися у водоймах

Одного дня з Днем Конституції українці відзначають народне свято — день Фіта та Амоса. Християни східного обряду вшановують пам’ять пророка Амоса і преподобного Єроніма Стридонського.

Вважалося, що 28 червня ідеально підходить для збирання лікарських рослин. Однак це слід робити рано-вранці. Зібрані трави потрібно використовувати для приготування цілющих відварів як для людей, так і для тварин. Вірили, що такі заготівлі виліковують будь-яку істоту від найсерйозніших захворювань.

Згідно зі звичаями, цього дня існувала сувора заборона на плавання у водоймах. Це пояснюється присутністю надприродних сил, які у цей час опускаються на Землю. Привиди та злі духи використовують будь-який шанс, щоб завдати шкоди людям. Таким чином, той, хто вирішить викупатися, ризикує стати жертвою водяних або русалок, які забирають людей на саме дно.

Що не можна робити 28 червня: прикмети

Веселитись — 28 червня вважається нещасливою датою.

Викидати те, що залишилося після сніданку, обіду та вечері. Краще залишки роздати тваринам, щоб в оселі оселилися удача та радість.

Спілкуватися на підвищених тонах, щоб уникнути скандалу та бійки.

Проявляти жадібність — можна втратити все, що є.

Нагадаємо, ПЦУ ухвалила новий церковний календар, який набуде чинності з вересня 2023 року. Однак він паралельно існуватиме зі старим календарем, нюанси роз’яснив священник у коментарі "Телеграфу".