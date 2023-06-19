Незвичайний "шеврон" Залужного викликав захоплення у мережі: чим цього разу здивував Головком ЗСУ

У мережі заявили, що російські генерали не можуть собі такого дозволити

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генштабу ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які сьогодні виконують завдання на найгарячіших ділянках фронту. Проте українці звернули увагу не так на тему зустрічі, як на вбрання Головкому.

Валерій Залужний опублікував відео, на якому помітний незвичайний шеврон на його бронежилеті. На грудях у головнокомандувача ЗСУ красувався Малюк Йода.

Українці не могли пройти повз таку милу деталь. Скріншоти з відео моментально розійшлися по мережі з милими підписами та жартами. Користувачі зазначили, що важко уявити собі російського військового чи чиновника, який міг би собі дозволити таке.

Також багато хто згадав легендарну фразу із серії фільмів "Зоряні війни", яку сказав Люк Скайуокер: "Хай прибуде з тобою сила".

Малюк Йода чи Бебі Йода – це вигаданий персонаж із оригінального телесеріалу "Зоряні війни", "Мандалорець" та "Книга Боби Фетта". Він маленький представник того ж виду, що і персонажі "Зоряних війн" Йода та Яддль, з якими він поділяє сильні здібності у Сілі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в мережі відреагували на скандал з екс-нардепом Тарасом Чорновілом, якого кинули на смітник. Думки українців щодо такого вчинку розділилися.