"Він це заслужив — А я на його боці": українці відреагували на гучний скандал із Тарасом Чорновілом
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Більшість українців упевнені, що Тарас Чорновіл своїми вчинками паплюжить пам’ять свого видатного батька
У мережі відреагували на інцидент із екс-нардепом Тарасом Чорновілом. Нагадаємо, що в центрі Києва невідомі облили його зеленкою та кинули у сміттєвий бак.
У Фейсбуці під постом "Телеграфа" на цю тему українці почали активно висловлювати свою думку. Хтось підтримав таку поведінку, а хтось виступив проти, висловивши своє визнання Тарасові Чорновілу.
За інформацією, яку розповсюджують у соцмережах, четверо молодих хлопців облили сина видатного українця В’ячеслава Чорновіла Тараса зеленкою, після чого кинули у бак для сміття. Зробили це шанувальники керівниці медичної служби "Вовків Да Вінчі" Аліни Михайлової, на адресу якої раніше Чорновіл грубо висловлювався.
У коментарях більшість українців підтримали таку розправу над скандальним депутатом:
- Незважаючи на гучне прізвище, вважаю його зрадником. Він зрадив свого батька, перейшовши на бік проросійської партії регіонів. Не знаю, які обставини змусили його так вчинити. І хоч би скільки Тарас визнавав своїх помилок, він все одно зрадник. Його епоха закінчилася, треба йому зійти зі сцени.
- Якби його батько знав, що його син такий, він би 10 разів перекинувся, на цвинтарі.
- Так йому і треба, він зрадив Україну, український народ і свого батька. Потрібно облити всю Верховну Раду.
- Правильно зробили, що облили зеленкою і кинули в бак для сміття, саме там йому і місце. Правду кажуть, що на дітях видатних людей природа відпочиває.
- Треба було ще зачинити кришку.
Проте деякі громадяни засудили такі дії або зовсім стали на захист Чорновола:
- Підтримую Тараса Чорновіла за те, що каже правду, а зелене гі**о змиється і зникне, як попередні регіонали.
- Та не зовсім тут все правильно… Таким гучним ім’ям прикриваються бандити, сьогодні Чорновіл. Я особисто його не підтримую, але є інші методи, позов до суду, наприклад.
- Відволікання народу від реальних проблем. Чорновіл каже реальні речі.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що суд ухвалив взяти під варту депутата-втікача Трубіцина. Також з нього на користь держави стягнули майже 10 млн гривень застави.