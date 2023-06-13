"Він це заслужив — А я на його боці": українці відреагували на гучний скандал із Тарасом Чорновілом

Більшість українців упевнені, що Тарас Чорновіл своїми вчинками паплюжить пам’ять свого видатного батька

У мережі відреагували на інцидент із екс-нардепом Тарасом Чорновілом. Нагадаємо, що в центрі Києва невідомі облили його зеленкою та кинули у сміттєвий бак.

У Фейсбуці під постом "Телеграфа" на цю тему українці почали активно висловлювати свою думку. Хтось підтримав таку поведінку, а хтось виступив проти, висловивши своє визнання Тарасові Чорновілу.

За інформацією, яку розповсюджують у соцмережах, четверо молодих хлопців облили сина видатного українця В’ячеслава Чорновіла Тараса зеленкою, після чого кинули у бак для сміття. Зробили це шанувальники керівниці медичної служби "Вовків Да Вінчі" Аліни Михайлової, на адресу якої раніше Чорновіл грубо висловлювався.

У коментарях більшість українців підтримали таку розправу над скандальним депутатом:

Незважаючи на гучне прізвище, вважаю його зрадником. Він зрадив свого батька, перейшовши на бік проросійської партії регіонів. Не знаю, які обставини змусили його так вчинити. І хоч би скільки Тарас визнавав своїх помилок, він все одно зрадник. Його епоха закінчилася, треба йому зійти зі сцени.

Якби його батько знав, що його син такий, він би 10 разів перекинувся, на цвинтарі.

Так йому і треба, він зрадив Україну, український народ і свого батька. Потрібно облити всю Верховну Раду.

Правильно зробили, що облили зеленкою і кинули в бак для сміття, саме там йому і місце. Правду кажуть, що на дітях видатних людей природа відпочиває.

Треба було ще зачинити кришку.

Проте деякі громадяни засудили такі дії або зовсім стали на захист Чорновола:

Підтримую Тараса Чорновіла за те, що каже правду, а зелене гі**о змиється і зникне, як попередні регіонали.

Та не зовсім тут все правильно… Таким гучним ім’ям прикриваються бандити, сьогодні Чорновіл. Я особисто його не підтримую, але є інші методи, позов до суду, наприклад.

Відволікання народу від реальних проблем. Чорновіл каже реальні речі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що суд ухвалив взяти під варту депутата-втікача Трубіцина. Також з нього на користь держави стягнули майже 10 млн гривень застави.