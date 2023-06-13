"Он это заслужил – А я на его стороне": украинцы отреагировали на громкий скандал с Тарасом Чорновилом
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Большинство украинцев уверены, что Тарас Чорновил своими поступками порочит память своего выдающегося отца
В сети отреагировали на инцидент с экс-нардепом Тарасом Чорновилом. Напомним, что в центре Киева неизвестные облили его зеленкой и бросили в мусорный бак.
В Фейсбуке под постом "Телеграфа" на эту тему украинцы начали активно высказывать свое мнение. Кто-то поддержал такое поведение, а кто-то выступил против, высказав свое признание Тарасу Чорновилу.
По информации, которую распространяют в соцсетях, четверо молодых парней облили сына выдающегося украинца Вячеслава Чорновила Тараса зеленкой, после чего бросили в мусорный бак. Сделали это поклонники руководительницы медицинской службы "Волков Да Винчи" Алины Михайловой, в адрес которой ранее Черновил грубо высказывался.
В комментариях большинство украинцев поддержали такую расправу над скандальным депутатом:
- Несмотря на громкую фамилию, считаю его предателем. Он предал своего отца, перейдя на сторону пророссийской партии регионов. Не знаю, какие обстоятельства заставили его так поступить. И сколько бы Тарас сейчас ни признавал своих ошибок, он все равно предатель. Его эра закончилась, нужно ему сойти со сцены.
- Если бы его отец знал что его сын такой, он бы 10 раз перевернулся, на кладбище.
- Так ему и надо, он предал Украину, украинский народ и своего же отца. Надо облить всю Верховную Раду.
- Правильно сделали, что облили зеленой и бросили в мусорный бак, именно там ему и место. Правду говорят, что на детях выдающихся людей, природа отдыхает.
- Надо было еще закрыть крышку.
Однако некоторые граждане осудили такие действия или вовсе встали на защиту Чорновила:
- Поддерживаю Тараса Чорновила за то, что говорит правду, а зеленое де**мо смоется и исчезнет, как предыдущие регионалы.
- Да не совсем здесь все правильно … Таким громким именем прикрываются бандиты, сегодня Черновол. Я лично его не поддерживаю, но есть другие методы, иск в суд, например.
- Отвлечение народа от реальных проблем. Чорновил говорит реальные вещи.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что суд постановил взять под стражу беглого депутата Трубицына. Также с него в пользу государства взыскали почти 10 млн гривен залога.