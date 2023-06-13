"Он это заслужил – А я на его стороне": украинцы отреагировали на громкий скандал с Тарасом Чорновилом

Большинство украинцев уверены, что Тарас Чорновил своими поступками порочит память своего выдающегося отца

В сети отреагировали на инцидент с экс-нардепом Тарасом Чорновилом. Напомним, что в центре Киева неизвестные облили его зеленкой и бросили в мусорный бак.

В Фейсбуке под постом "Телеграфа" на эту тему украинцы начали активно высказывать свое мнение. Кто-то поддержал такое поведение, а кто-то выступил против, высказав свое признание Тарасу Чорновилу.

По информации, которую распространяют в соцсетях, четверо молодых парней облили сына выдающегося украинца Вячеслава Чорновила Тараса зеленкой, после чего бросили в мусорный бак. Сделали это поклонники руководительницы медицинской службы "Волков Да Винчи" Алины Михайловой, в адрес которой ранее Черновил грубо высказывался.

В комментариях большинство украинцев поддержали такую расправу над скандальным депутатом:

Несмотря на громкую фамилию, считаю его предателем. Он предал своего отца, перейдя на сторону пророссийской партии регионов. Не знаю, какие обстоятельства заставили его так поступить. И сколько бы Тарас сейчас ни признавал своих ошибок, он все равно предатель. Его эра закончилась, нужно ему сойти со сцены.

Если бы его отец знал что его сын такой, он бы 10 раз перевернулся, на кладбище.

Так ему и надо, он предал Украину, украинский народ и своего же отца. Надо облить всю Верховную Раду.

Правильно сделали, что облили зеленой и бросили в мусорный бак, именно там ему и место. Правду говорят, что на детях выдающихся людей, природа отдыхает.

Надо было еще закрыть крышку.

Однако некоторые граждане осудили такие действия или вовсе встали на защиту Чорновила:

Поддерживаю Тараса Чорновила за то, что говорит правду, а зеленое де**мо смоется и исчезнет, как предыдущие регионалы.

Да не совсем здесь все правильно … Таким громким именем прикрываются бандиты, сегодня Черновол. Я лично его не поддерживаю, но есть другие методы, иск в суд, например.

Отвлечение народа от реальных проблем. Чорновил говорит реальные вещи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что суд постановил взять под стражу беглого депутата Трубицына. Также с него в пользу государства взыскали почти 10 млн гривен залога.