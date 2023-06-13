Экс-нардепа Чорновила облили зеленкой и бросили в мусорный бак: видео

На экс-нардепа напали во Львове

Во Львове неизвестные облили зелёнкой и бросили в мусорник экс-народного депутат Тараса Чорновила. Он вызвал полицию.

Соответствующие кадры опубликовал "Униан".

Четверо парней схватили облитого Черновила за руки и за ноги (он слабо сопротивлялся) и бросили в мусорный бак. Один из них прокричал, что "так будет с каждым предателем Украины". Черновил вылез из бака и сразу же начал вызывать полицию. На рубашке экс-нардепа видны следы зеленки.

Причина произошедшего неизвестна, однако 29 мая Черновил попал в скандал — он опубликовал в своем Telegram-канале пост с фрагментом интервью руководительницы медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алины Михайловой (невесты погибшего Героя украины Дмитрия Коцюбайло) украинской журналистке Янине Соколовой, в котором возмутился, что якобы "зелено-ватных мразот" приглашают на передачи, а "честным людям" и слова не дают сказать. Он также грубо высказался в адрес Михайловой.

Публикация Чорновила вызвала острую критику, его начали обвинять в предвзятости. В результате он удалил первоначальный пост и опубликовал новый, где начал оправдываться, что его не так поняли, что он не обижал Михайлову, несмотря на свое негативное отношение к ней.

Через несколько дней Михайлова опубликовала ответный пост, в котором назвала экс-нардепа "позором своего отца", "разделяющей украинцев гнилью". Она также напомнила его прошлое в "Партии Регионов" и сказала, что в следующий раз он будет отвечать за свои слова "на камеру, лично".

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