Пообещал приехать еще: что произошло с парнем, который попал в скандал за песни Цоя

Подросток рассказал, что в приюте к нему относились хорошо, только слишком редко выпускали курить

Парня, который исполнял на улицах Львова песни Виктора Цоя, и агрессивно отреагировал на просьбу народного депутата Натальи Пипы не делать этого, отправляют домой в Одессу. Подросток приехал во Львов сам, хотя он несовершеннолетний.

Об этом рассказала Наталья Пипа.

Напомним, на одной из улиц Львова парень пел песни Цоя под гитару. Народный депутат попросила не исполнять песни русских музыкантов и не говорить с ней "на языке тех, кто нас убивает".

Подросток ответил нецензурно, Пипа заявила на него в полицию. Выяснилось, что музыкант несовершеннолетний, а его родители находятся в Одессе. Его забрали в детский приют.

Сначала он записал видео с извинениями, но когда в его поддержку выступили некоторые представители общественности и военные, заявил, что сделал это под давлением.

Подросток настаивал, что Цой не является российским исполнителем, так как умер до создания Российской Федерации.

Пипа сообщила, что следила за его судьбой.

"Все мы были подростками и переживали кризис этого возраста, когда есть большое желание быть против всего мира. Парень сейчас это переживает. Это очень непростое время. Как мама, я это все понимаю. И сочувствую. Если бы человек не оскорблял и не матерился – я бы не вызвала полицию", – написала она.

Она подчеркнула, что административный акт на молодого человека составили не за русский язык и песни, а за мелкое хулиганство.

Пипа добавила видео, на котором подросток рассказал, что в приюте к нему относились хорошо, только слишком редко выпускали курить. Он добавил, что приют оставил у него хорошее впечатление и там очень хорошие ребята. Он пообещал вернуться, но уже как посетитель.

Как сообщалось ранее, в Одессе недавно произошел очередной языковой скандал, в котором бариста отказался обслуживать клиентку на украинском языке.