Пообіцяв ще приїхати: що сталося з хлопцем, який потрапив у скандал за пісні Цоя

Підліток розповів, що у притулку до нього ставилися добре, лише надто рідко випускали палити

Хлопця, який виконував на вулицях Львова пісні Віктора Цоя та агресивно відреагував на прохання народного депутата Наталії Піпи не робити цього, відправляють додому до Одеси. Підліток приїхав до Львова сам, хоча він неповнолітній.

Про це розповіла Наталія Піпа.

Нагадаємо, на одній із вулиць Львова хлопець співав пісні Цоя під гітару. Народний депутат попросила не виконувати пісні російських музикантів і не говорити з нею "мовою тих, хто нас вбиває".

Підліток відповів нецензурно, Піпа заявила на нього поліцію. З’ясувалося, що музикант є неповнолітнім, а його батьки перебувають в Одесі. Його забрали до дитячого притулку.

Спочатку він записав відео з вибаченнями, але коли на його підтримку виступили деякі представники громадськості та військові, заявив, що зробив це під тиском.

Підліток наполягав, що Цой не був російським виконавцем, оскільки помер до створення російської федерації.

Піпа повідомила, що стежила за його долею.

"Всі ми були підлітками і переживали кризу цього віку, коли є велике бажання бути проти всього світу. Хлопець зараз це переживає. Це дуже непростий час. Як мама, я це все розумію. І співчуваю. Якби людина не ображала і не матюкалася — я не викликала б поліцію", – написала вона.

Вона наголосила, що адміністративний акт на хлопця склали не за російську мову та пісні, а за дрібне хуліганство.

Піпа додала відео, на якому підліток розповів, що у притулку до нього ставилися добре, лише надто рідко випускали палити. Він додав, що притулок залишив у нього гарне враження і там дуже хороші хлопці. Він пообіцяв повернутися, але вже як відвідувач.

Як повідомлялося раніше, в Одесі нещодавно стався черговий мовний скандал, у якому бариста відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою.