Шутки над россиянами сокращают благополучие Украины? Арестович снова отчитал украинцев за мемы с акулой

Арестович снова наехал на украинцев

Бывший внештатный советник ОП Алексей Арестович, который наехал на украинцев из-за шуток о съеденном акулой россиянине, продолжает "отчитывать" своих сограждан. На этот раз ему не угодили "лидеры мнений".

Об этом он написал на своей странице.

Так, в шутках о смерти россиянина, которого съела акула, по мнению Арестовича, виновны не простые граждане, а "лидеры мнений".

"Народ, особенно на распутье, всегда ищет ориентиры. И ориентиры сказали — "можно". После чего народ радостно кинулся растлеваться", — говорит он.

К данной ситуации Арестович также притянул и билингвальность. Дескать, пока украинцы якобы ищут корень неблагополучия в этом, намекает экс-советник на многочисленные языковые скандалы, искать на самом деле нужно в "двойной аморальности".

"Система, в которой судьи безнаказанно убивают среднего человека, существует только потому, что средний человек в ФБ прилюдно не любит таких судей, но заочно — любит порешать через знакомого судью", — написал Арестович.

Исходя из всего вышесказанного Арестович приходит к ошеломляющему выводу — из-за шуток о съеденном росссиянене, который, к слову, насмехался над подрывом Каховской ГЭС, украинцам не видать ни реформ, ни построения справедливой системы, а то есть благополучной Украины.

"И пока не начнётся борьба с внутри, никакая победа снаружи невозможна. А лидеры мнений… Игрушки, которые думают, что управляют толпой, и которыми управляет толпа. Опустим завесу жалости над концом этой сцены. А потом — сорвем ее, снова и снова. Сколько будет нужно", — сказал Арестович.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети обсуждают наезд Арестовича на украинцев.