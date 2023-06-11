Жарти над росіянами скорочують благополуччя України? Арестович знову відчитав українців за меми з акулою

Арестович знову наїхав на українців

Колишній позаштатний радник ОП Олексій Арестович, який наїхав на українців через жарти про з’їденого акулой росіянина, продовжує "відчитувати" своїх співгромадян. Цього разу йому не догодили "лідери думок".

Про це він написав на своїй сторінці.

Так, в жартах про смерть росіянина, якого з’їла акула, на думку Арестовича, винні не прості громадяни, а "лідери думок".

"Народ, особливо на роздоріжжі, завжди шукає орієнтири. І орієнтири сказали — "можна". Після чого народ радісно кинувся розтліватись", — каже він.

До цієї ситуації Арестович також притягнув і білінгвальність. Мовляв, поки українці нібито шукають корінь неблагополуччя в цьому, натякає ексрадник на численні мовні скандали, шукати насправді потрібно в "подвійній аморальності".

"Система, в якій судді безкарно вбивають середню людину, існує тільки тому, що середня людина у ФБ прилюдно не любить таких суддів, але заочно — любить вирішувати через знайомого суддю", — написав Арестович.

Виходячи з усього вищесказаного, Арестович приходить до приголомшливого висновку — через жарти про з’їденого росіянина , який, до речі, глузував з підриву Каховської ГЕС, українцям не бачити ні реформ, ні побудови справедливої системи, а тобто благополучної України.

"І поки не почнеться боротьба з всередині, ніяка перемога зовні неможлива. А лідери думок... Іграшки, які думають, що керують натовпом, і якими керує натовп. Опустимо завісу жалості над кінцем цієї сцени. А потім зірвемо її, знову і знову. Скільки буде потрібно", — сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі обговорюють наїзд Арестовича на українців.