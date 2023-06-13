Екс-нардепа Чорновола облили зеленкою та кинули у сміттєвий бак: відео

На екс-нардепа напали у Львові

У Львові невідомі облили зеленкою та кинули у смітник екс-народного депутата Тараса Чорновола. Він викликав поліцію.

Відповідні кадри опублікував "Уніан".

Четверо хлопців схопили облитого Чорновола за руки і за ноги (він слабко чинив опір) і кинули у сміттєвий бак. Один із них прокричав, що "так буде з кожним зрадником України". Чорновіл виліз із бака і одразу почав викликати поліцію. На сорочці екс-нардепа видно сліди зеленки.

Причина того, що сталося, невідома, проте 29 травня Чорновіл потрапив у скандал — він опублікував у своєму Telegram-каналі пост з фрагментом інтерв’ю керівника медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліни Михайлової (нареченої загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла) українській журналістці Яніні Соколовій, в якому він обурився, що нібито "зелено-ватних мразот" запрошують на передачі, а "чесним людям" і слова не дають сказати. Він також грубо висловився на адресу Михайлової.

Публікація Чорновола викликала гостру критику, його почали звинувачувати у упередженості. В результаті він видалив початковий пост і опублікував новий, де почав виправдовуватися, що його не так зрозуміли, що він не ображав Михайлову, незважаючи на негативне ставлення до неї.

Через кілька днів Михайлова опублікувала пост у відповідь, в якому назвала екс-нардепа "ганьбою свого батька", "гниллю, що розділяє українців". Вона також нагадала його минуле в "Партії Регіонів" і сказала, що наступного разу він відповідатиме за свої слова "на камеру особисто".

Раніше "Телеграф" розповідав, що сталося з хлопцем, який потрапив у скандал за пісні Цоя.