Суд стягнув з нардепа Трубіцина мільйони і змінив запобіжний захід: подробиці

Суд змінив запобіжний захід депутату і стягнув з нього круглу суму застави

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінила своє рішення щодо запобіжного заходу депутату Владиславу Трубіцину, якого звинувачують в отриманні 1,39 млн гривень хабара. Крім того, з нього на користь держави стягнули 9,886 млн гривень застави.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Наразі обвинувачені ховаються в іншій країні.

Так, суд визнав доводи прокурора про те, що обвинувачений порушив умови запобіжного заходу та задовольнив клопотання в повному обсязі. Постановою ВАКС депутата Владислава Трубіцина було заочно взято під варту. Проте застосувати запобіжний захід вийде лише після того, як депутат Київради повернеться з-за кордону і буде затриманий. Нагадаємо, що з України він виїхав увечері 13 травня через пункт пропуску Рава-Руська.

"Також у судовому засіданні суд задовольнив ще одне клопотання прокурора САП та ухвалив рішення здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) щодо зазначеного обвинуваченого", — сказано в повідомленні САП.

Нагадаємо, що 11 жовтня 2022 року САП та НАБУ передали до суду справу за звинуваченням чинного депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина та ще п’ятьох осіб у отриманні 1,39 млн гривень неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Минулого тижня, 5 червня, ВАКС задовольнив клопотання САП, і депутата було оголошено у міжнародний розшук, оскільки не повернувся до України зі своєї чергової поїздки за кордон.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що нардеп від "Слуги народу" Владислав Трубіцин потрапив у розшук у ще одній країні. У Єревані його підозрюють у крадіжці цінних книг із Національної бібліотеки Вірменії.