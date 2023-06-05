Скандал з втечею депутата та Будановим: суд ухвалив рішення щодо нардепа

Депутат виїхав із України 13 травня

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) оголосив у міжнародний розшук упійманого на багатомільйонному хабарі депутата Київради Владислава Трубіцина, який у травні виїхав за кордон

Таке рішення було ухвалено сьогодні, 5 червня. Про це повідомили у Telegram-каналі "Центр протидії корупції".

Зазначається, що депутат тричі не з’явився на судові засідання у ВАКС, попереджений про них. Прокуратура встановила, що 13 травня Трубіцин виїхав з України через пункт перетину "Рава Руська" за закордонним паспортом.

Його випустили за кордон на основі листа ГУР Кирила Буданова. Раніше депутат уже виїжджав на підставі такого листа 21 січня та повернувся назад на початку лютого. Однак цього разу він не повернувся і не поінформував суд про причини своєї неявки на засідання.

На засіданні Трубіцина представляла адвокат із регіонального Центру безоплатної правової допомоги. Своєю чергою, вона попросила відкласти засідання, щоб у неї підзахисного був час на ознайомлення зі справою.

Суд задовольнив прохання частково, відклавши розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу. Наступне засідання відбудеться 12 червня.

Також повідомляється, що прокурор проситиме стягнути з Владислава Трубіцина ще й заставу у розмірі майже 10 млн грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Владислав Трубіцин був затриманий у лютому 2022 року на отриманні великого хабаря. У його кабінеті виявили 1,26 млн гривень.