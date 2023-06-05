Скандал с бегством депутата и Будановым: суд принял решение по нардепу

Депутат выехал из Украины 13 мая

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) объявил в международный розыск пойманного на многомиллионной взятке депутата Киевсовет Владислава Трубицына, который в мае уехал за границу

Такое решение было принято сегодня, 5 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале "Центр противодействия коррупции".

Отмечается, что депутат трижды не явился на судебные заседания в ВАКС, будучи предупрежденным о них. Прокуратура установила, что 13 мая Трубицын выехал из Украины через пункт пересечения "Рава Русская" по загранпаспорту.

Его выпустили за границу на основе письма ГУР Кирилла Буданова. Ранее депутат уже выезжал на основании такого письма 21 января и вернулся назад в начале февраля. Однако на сей раз он не вернулся и не информировал суд о причинах своей неявки на заседания.

На заседании Трубицына представляла адвокат из регионального Центра безвозмездной правовой помощи. В свою очередь она попросила отложить заседание, чтобы у нее подзащитного было время на ознакомление с делом.

Суд удовлетворил просьбу частично, отложив рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения. Следующее заседание состоится 12 июня.

Также сообщается, что прокурор будет просить взыскать с Владислава Трубицына еще и залог в размере почти 10 млн грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владислав Трубицын был задержан в феврале 2022 года на получении крупной взятки. В его кабинете обнаружили 1,26 млн гривен.