Суд взыскал с беглого нардепа Трубицына миллионы и изменил меру пресечения: подробности

Суд изменил меру пресечения депутату и взыскал с него круглую сумму залога

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) изменила свое решение касательно меры пресечения беглому депутату Владиславу Трубицыну, которого обвиняют в получении 1,39 млн гривен взятки. Кроме того, с него в пользу государства взыскали 9,886 млн гривен залога.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Сейчас обвиняемы скрывается в другой стране.

Так, суд признал доводы прокурора о том, что обвиняемый нарушил условия меры пресечения и удовлетворил ходатайство в полном объеме. Постановлением ВАКС депутата Владислава Трубицына было заочно взято под стражу. Однако применить меру пресечения получится только после того, как депутат Киевсовета вернется из-за границы и будет задержан. Напомним, что из Украины он выехал вечером 13 мая через пункт пропуска Рава-Русская.

"Также в судебном заседании суд удовлетворил еще одно ходатайство прокурора САП и принял решение осуществлять специальное судебное производство (in absentia) в отношении указанного обвиняемого", — сказано в сообщении САП.

Напомним, что 11 октября 2022 года САП и НАБУ передали в суд дело по обвинению действующего депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына и еще пятерых человек в получении 1,39 млн гривен неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице.

На прошлой неделе, 5 июня, ВАКС удовлетворил ходатайство САП, и депутат был объявлен в международный розыск, так как не вернулся в Украину из своей очередной поездки за границу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нардеп от "Слуги народа" Владислав Трубицын попал в розыск в еще одной стране. В Ереване его подозревают в краже ценных книг из Национальной библиотеки Армении.