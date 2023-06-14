Росіяни запустили в бухту Севастополя більше бойових дельфінів: у мережі згадали про акулу

У мережі вже жартують про російських дельфінів та акул, які їдять росіян

Заяви росіян про те, що Чорноморський флот у Севастополі захищатимуть бойові дельфіни, виявилися, зважаючи на все, не маренням. З’явилася інформація про те, що в бухті Севастополя могли подвоїти кількість цих чудо-тварин.

Про це повідомляє Naval News. Ймовірно, окупанти пішли на такий "серйозний" крок через страх перед атаками українських спецпідрозділів на Крим.

Якщо раніше бухту охороняли 3–4 бойові дельфіни, то зараз їхня кількість могла зрости до 6–7. Завдяки цьому патрулювання стало частіше та охоплює велику територію. Дельфіни насамперед захищають бухту нібито від "водолазів, які можуть спробувати провести атаку".

"росія розмістила навчених тварин на позиціях з північного боку входу в гавань на початку вторгнення 2022 року. Неподалік міста вже існував тренувальний центр для дельфінів і білуг, створений ще за радянських часів", — пишуть журналісти.

У мережі цю інформацію підняли на сміх, особливо з огляду на останні новини про акулу, яка з’їла росіянина.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що раніше у мережі висміяли російських бових дельфінів. Користувачі соцмереж припустили, що наступною "зброєю" росії стануть дресировані ведмеді з балалайкою.