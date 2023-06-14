Россияне запустили в бухту Севастополя больше боевых дельфинов: в сети вспомнили про акулу

В сети уже шутят про российский дельфинов и акул, которые едят россиян

Заявления россиян о том, что Черноморский флот в Севастополе будут защищать боевые дельфины, оказались, судя по всему, не бредом. Появилась информация о том, что в бухте Севастополя могли удвоить количество этих чудо-животных.

Об этом сообщает Naval News. Вероятно, оккупанты пошли на такой "серьезный" шаг из-за страха перед атаками украинских спецподразделений на Крым.

Если раньше бухту охраняли 3–4 боевых дельфина, то сейчас их количество могло вырасти до 6–7. Благодаря этому патрулирование стало чаще и охватывает большую территорию. Дельфины, в первую очередь, защищают бухту якобы от "водолазов, которые могут попытаться провести атаку".

"россия разместила обученных животных на позициях с северной стороны входа в гавань в начале вторжения 2022 года. Неподалеку от города уже существовал тренировочный центр для дельфинов и белух, созданный еще в советские времена", — пишут журналисты.

В сети эту информацию подняли на смех, особенно учитывая последние новости про акулу, которая съела россиянина.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ранее в сети высмеяли российских бовых дельфинов. Пользователи соцсетей предположили, что следующим "оружем" россии станут дрессированные медведи с балалайкой.