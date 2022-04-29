"Охраняют "Москву" и ее экипаж от крабов?": в сети высмеяли российских "боевых" дельфинов

Считается, будто бы такие дельфины способны даже повредить корабль

В сети бурно обсуждают информацию американской организации USNI, которая утверждает, будто бы в Черное море рядом с Севастополем были выпущены специальные "боевые" дельфины. Их особенность в том, что они якобы тренированы вместе с водолазами российского флота и обучены ликвидировать врагов под водой.

Реакцию сети на подобные заявления исследовал "Телеграф".

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Как сообщает USNI, дельфинов могли разместить в Казачьей бухте Черного моря еще в последние дни февраля. По мнению исследователей, таким образом россияне могли попытаться уберечь свою крупнейшую военно-морскую базу Черноморского флота от вероятных диверсий со стороны Украины.

Для пущей убедительности свою историю американцы подтвердили еще и спутниковыми снимками, на которых отметили, где могли находиться специальные пункты по тренировке млекопитающих.

Несмотря на то, что практика обучения дельфинов помощи во время службы военных действительно существует — и не только в рф, но и в США, — большинство отнеслось к ней скептично. На просторах сети можно отыскать кучу комментариев, где и украинцы, и россияне, и жители других стран откровенно смеются над подобными сообщениями.

Тем временем, пока некоторые люди верят в то, что российская армия имеет подразделение боевых дельфинов, отдельные подразделения оккупантов воруют еду у украинских животных. Несколько недель назад россияне не смогли найти себе иного способа пропитания, как присвоить себе продукты, предназначенные для Харьковского зоопарка.