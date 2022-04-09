"Вторая армия мира" ворует еду у животных: в сети смеются над оккупантами

Больших хищников эвакуируют из-за постоянных обстрелов.

В субботу, 9 апреля, на 45-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что российские оккупанты украли еду, которая предназначалась для животных в зоопарке вблизи Харькова.

Об этом сообщил заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко на своей странице в Facebook.

Лысенко, который помогал в эвакуации животных из Харькова в Днепр, Киев и Житомир, рассказал, что захватчики ночью украли морковку, буряк и капусту. Овощи предназначались для животных в зоопарке "Фельдман Экопарк".

"Фельдман Экопарк, находится в 300 метрах от вояк рф. Сегодня ночью они сперли у наших животных морковку, буряк и капусту. У меня нет эмоций", — рассказал Лысенко.

Добавим, что "Фельдман Экопарк" подвергся обстрелу со стороны армии рф. Животных в срочном порядке эвакуируют в другие регионы Украины.

Часть животных из Экопарка приютил Харьковский зоопарк.

В сети высмеяли российских солдат:

В сети высмеяли российских солдат

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Напомним, мародерство стало одним из символов армии рф. Украинский художник опубликовал довольно точную карикатуру, высмеивающую "вторую армию мира". К слову, по данным. Российские солдаты при отступлении пытались увезти из Украины детские игрушки, сковородки и даже старые купоны.