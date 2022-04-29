"Охороняють "Москву" та її екіпаж від крабів?": у мережі висміяли російських "бойових" дельфінів

Вважається, що нібито такі дельфіни здатні навіть пошкодити корабель

У мережі бурхливо обговорюють інформацію американської організації USNI, яка стверджує, ніби у Чорне море поряд із Севастополем були випущені спеціальні "бойові" дельфіни. Їхня особливість у тому, що вони нібито треновані разом із водолазами російського флоту та навчені ліквідувати ворогів під водою.

Реакцію мережі на такі заяви досліджував "Телеграф".

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Як повідомляє USNI, дельфінів могли розмістити в Козачій бухті Чорного моря ще останні дні лютого. На думку дослідників, у такий спосіб росіяни могли спробувати вберегти свою найбільшу військово-морську базу Чорноморського флоту від ймовірних диверсій з боку України.

Для більшої переконливості свою історію американці підтвердили ще й супутниковими знімками, на яких зазначили, де могли знаходитись спеціальні пункти з тренування ссавців.

Попри те, що практика навчання дельфінів допомоги під час служби військових справді існує — і не тільки в Росії, а й у США, — більшість поставилася до новини скептично. На просторах мережі можна знайти купу коментарів, де і українці, і росіяни, і жителі інших країн відверто сміються з подібних повідомлень.

Тим часом, доки деякі люди вірять у те, що російська армія має підрозділ бойових дельфінів, окремі підрозділи окупантів крадуть їжу в українських тварин. Кілька тижнів тому росіяни не змогли знайти іншого способу прохарчуватися, як привласнити собі продукти, призначені для Харківського зоопарку.