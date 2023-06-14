"Дно. І ті, хто з нього стукає": Мосейчук захейтили за інтерв’ю зі Спартаком Суботою

Деякі користувачі мережі негативно відреагували на інтерв’ю

Українська журналістка Наталія Мосейчук узяла інтерв’ю у скандально відомого "психотерапевта" Спартака Суботи й це викликало шквал обурень серед українців. Дехто вважає, що журналістка нібито хоче відбілити його репутацію.

Після резонансного розслідування, яке протягом семи місяців проводив психолог Ілля Полуденний, до Спартака у його аудиторії постало безліч питань. Люди стали сумніватися у правдивості тих фактів, які "психотерапевт" розповідав про себе. Зокрема це стосується його освіти та справжнього імені.

Після виходу інтерв’ю Наталію Мосейчук почали засуджувати в мережі за інтерв’ю з особистістю, яка викликає багато суперечок та питань.

"Гірше зробити, ніж зробив сумнозвісний Спартак Суббота, змогла Наталя Мосейчук, яка взялась його відбілювати. Завжди дивувався бажанню журналістів занурювати руки по лікті у різне ла*но. Хоча дехто – вже там просто плаває… Але добре, що люди у нас все ж таки розумніші та не сприймаюсь всі ці маніпуляції", – таку думку висловив Facebook Ігор Тихолаз.

"Дно. І ті, хто з нього стукає. Причинно-наслідкові зв'язки є й очевидні, і, звичайно, приховані. Але факт – "1+1" знову зготував для своєї аудиторії гі*но і буде справно ним годувати. А потім усі разом ми пожинатимемо плоди. Бо ж мало ще біди, смертей, руйнувань…", – прокоментувала інтерв’ю редакторка Ольга Булковська.

Як відреагувала мережа

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Спартак Субота намагався довести своїй аудиторії, що його ім’я справжнє, але уважні користувачі мережі виявили цікаву деталь.