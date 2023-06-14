"Дно. И те, кто из него стучит": Мосейчук захейтили за интервью со Спартаком Субботой

Некоторые пользователи сети негативно отреагировали на интервью

Украинская журналистка Наталья Мосейчук взяла интервью у скандально известного "психотерапевта" Спартака Субботы и это вызвало бурю негодований среди украинцев. Некоторые посчитали, что журналистка якобы хочет отбелить его репутацию.

После резонансного расследования, которое на протяжении семи месяцев проводил психолог Илья Полуденный, к Спартаку у его аудитории появилось множество вопросов. Люди стали сомневаться в правдивости тех фактов, которые "психотерапевт" рассказывал о себе. В частности это касается его образования и настоящего имени.

После выхода интервью Наталью Мосейчук принялись осуждать в сети за интервью с личностью, которая вызывает много споров и вопросов.

"Хуже сделать, чем сделал печально известный Спартак Суббота, смогла Наталья Мосейчук, которая взялась его отбеливать. Всегда удивлялся желанию журналистов погружать руки по локти в разное де*ьмо. Хотя некоторые – уже там просто плавают… Но хорошо, что люди у нас все же умнее и не воспринимаю все эти манипуляции", – такое мнение выразил Facebook Игорь Тихолаз.

"Дно. И те, кто из него стучит. Причинно-следственные связи и очевидны, и, конечно, скрытые. Но факт – "1+1" снова приготовил для своей аудитории го*но и будет исправно им кормить. А потом все вместе мы будем пожинать плоды. Ведь мало еще беды, смертей, разрушений…", – прокомментировала интервью редактор Ольга Булковская.

Как отреагировала сеть

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Спартак Суббота пытался доказать своей аудитории, что его имя настоящее, но внимательные пользователи сети обнаружили интересную деталь.