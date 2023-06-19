Необычный "шеврон" Залужного вызвал восторг в сети: чем на этот раз удивил Главком ВСУ

В сети заявили, что российские генералы не могут себе такого позволить

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, которые сегодня выполняют задания на самых горячих участках фронта. Однако украинцы обратили внимание не столько на тему встречи, сколько на одеяние Главкома.

Валерий Залужный опубликовал видео, на котором заметен необычный шеврон на его бронежилете. На груди у главнокомандующего ВСУ красовался Малыш Йода.

Украинцы не могли пройти мимо такой милой детали. Скриншоты с видео моментально разошлись по сети с милыми подписями и шутками. Пользователи отметили, что трудно представить себе российского военного или чиновника, который мог бы позволить себе такое.

Также многие вспомнили легендарную фразу из серии фильмов "Звездные войны", которую сказал Люк Скайуокер: "Да прибудет с тобой сила".

Малыш Йода или Бэби Йода — это вымышленный персонаж из оригинального телесериала "Звездные войны", "Мандалорец" и "Книга Бобы Фетта". Он маленький представитель того же вида, что и персонажи "Звездных войн" Йода и Яддль, с которыми он разделяет сильные способности в Силе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети отреагировали на скандал с экс-нардепом Тарасом Чорновилом, которого бросили в мусорку. Мнения украинцев на счет такого поступка разделились.