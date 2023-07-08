ЗСУ досягли значних успіхів під Бахмутом, а ворог тисне під Авдіївкою та Мар’їнкою: свіжі карти боїв

Контрнаступ Сил оборони набирає обертів

Йде 500-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, українські війська просунулися на Бахмутському напрямку та продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох інших ділянках фронту. На Запорізькому напрямку Сили оборони розпочали нову хвилю контратак.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж доби сталося близько 20 бойових зіткнень.

Харківська та Луганська області

У Генштабі України повідомили, що російські війська без успіху наступали в районі Новоселівського, Стельмахівки, на захід від Кармазинівки, на південний захід від Берестового.

Луганська область

Українські війська продовжили контратаки на лінії Сватово-Кременна. Російські джерела стверджували, що українські сили атакували російські позиції поблизу Невського, Діброви, Білогорівки, а також у напрямку Шпилівки.

Донецька область

6-7 липня українські війська досягли значних тактичних успіхів у районі Бахмута. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просувалися на захід від Ягідного. Генштаб України повідомив, що Сили оборони наступали на північ і південь від Бахмута та відбивали атаки росіян біля Берхівки.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська просуваються і відбили невизначену територію на Бахмутському напрямку.

Бахмутський напрямок

Спікер Генштабу України Андрій Ковальов повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на північ і південь від Бахмута і досягли часткового успіху під Клищіївкою.

7 липня окупанти продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. За даними Генштабу України, росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Новокалинового, Авдіївки, Невельського, Першотравневого, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Донецька область

Представник українського Таврійського угруповання військ капітан Валерій Шершень заявив, що російські війська продовжують зосереджувати свої зусилля на наступальних діях на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Південна вісь"

Генштаб України повідомив, що росіяни вели безуспішні наступальні дії у районі Благодатного. Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили наземні атаки на південь та південний захід від Великої Новосілки, поблизу Старомайорського, Урожайного, Новодонецького та Приютного.

Запорізька область

Російські джерела заявили, що 7 липня українські війська розпочали нову хвилю контратак у західній частині Запорізької області. Декілька російських військових блогерів стверджували, що невеликі групи української піхоти здійснили серію штурмів уздовж західної лінії фронту Запорізької області.

Херсонська та Миколаївська області

Вони відзначають, що українські сили виявляли особливу активність на південний схід від Оріхова у напрямку Новофедорівка-Вербово та на південний захід від Орєхова у напрямку Нестерянка-Копані.

Як повідомляв "Телеграф", за словами заступника голови Міноборони Ганни Маляр, російські окупанти зазнають величезних втрат на півдні України, через що деякі підрозділи загарбників відмовляються йти в бій.