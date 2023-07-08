Про членство України в НАТО, мир та путіна: головні заяви Ердогана після зустрічі з Зеленським

Турецький лідер зробив одразу кілька цікавих заяв

Увечері у п’ятницю, 7 липня, президент України Володимир Зеленський провів переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом. За підсумками зустрічі вони виступили перед журналістами.

"Телеграф" коротко зібрав головне з їхньої прес-конференції.

"Україна заслуговує на членство в НАТО. І у вашій присутності я хочу ще раз наголосити, що від настання справедливого миру ніхто не програє. Ми надаватимемо будь-яку підтримку, щоб Україна стала на ноги", — підкреслив Ердоган.

Він запевнив у готовності Туреччини допомогти у відновленні України та висловив надію на якнайшвидше закінчення війни шляхом мирних переговорів.

Ердоган також висловився про обмін полоненими, — за його словами, це питання стоїть на порядку денному, він уважно за ним стежить і Туреччина обговорює його з росією.

"Наступного місяця буде візит путіна до Туреччини, і буде можливість знову обговорити це тет-а-тет. Іноді ми говоримо по телефону, коли є можливість, обговорюємо по телефону це питання", — наголосив турецький лідер.

Крім того, як інформує Офіс президента України, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Каджир у присутності Зеленського та Ердогана підписали Меморандум про взаєморозуміння між своїми міністерствами.

Документ спрямований на посилення співпраці між українськими та турецькими компаніями у галузі технологій та стратегічних галузях промисловості. Один із головних напрямів співпраці — розвиток виробництва безпілотників.

Як повідомляв "Телеграф", раніше також була інформація, що Зеленський на зустрічі з Ердоганом проситиме його про зброю та винищувачі для України.