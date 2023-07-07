Зеленський вже в Туреччині: стало відомо, про що він говоритиме з Ердоганом

Україна має наміри зміцнювати відносини з Туреччиною

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Словаччини вирушив до Туреччини. Там він зустрінеться з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом для переговорів.

Про це глава держави повідомив у своєму офіційному каналі. Зеленський наголосив, що має намір обговорити з турецьким колегою шість найважливіших для України та зовнішньої економіки тем.

Так, два президенти скоординують позиції за українською формулою світу, а також обговорять майбутній саміт НАТО, гарантії безпеки та зернову ініціативу. Крім того, Зеленський та Ердоган обговорять оборонні контракти між підприємствами двох країн та відновлення України.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський відвідав Болгарію та провів переговори з прем'єр-міністром Миколою Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радєвим та іншими політиками. Також він відвідав Чехію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський під час свого минулого "європейського туру" відвідав Нідерланди, Італію та Німеччину. Він обговорив із союзниками подальшу співпрацю з Україною.