Зеленський після Болгарії та Чехії вирушив до ще однієї країни ЄС: що відомо

Президент відвідує вже третю європейську країну за два дні

Президент України Володимир Зеленський після свого візиту до Болгарії та Чехії вирушив до Словаччини. Там він проведе низку важливих зустрічей та переговорів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі президента.

"Наступна – Словаччина. Важливі зустрічі в Братиславі з Президентом Зузаною Чапутовою, Премʼєр-міністром Людовітом Одором, Головою Національної Ради Борисом Колларом. Разом із нашим надійним сусідом говоримо про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та Формули Миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, 6 липня Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом також планує вирушити до Туреччини на зустріч із місцевим лідером Реджепом Ердоганом. Головною темою переговорів має стати зернова угода, яку блокує російська сторона. За даними деяких ЗМІ президент України відвідає Стамбул вже сьогодні, 7 липня.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський після Болгарії також побував у Чехії, де зустрівся із президентом країни Петром Павелом.