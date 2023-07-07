Ми будемо цього прагнути: у Чехії зробили важливу заяву щодо членства України в НАТО та ЄС

Вступ України до НАТО буде гарним кроком для спільної безпеки

Чехія готова працювати над тим, щоб питання вступу України до складу Євросоюзу почали обговорювати якнайшвидше.

Про це у своєму Twitter повідомив президент Чехії Петр Павел.

"Ми будемо прагнути розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця цього року", — уточнив він.

За словами чеського лідера, його країна зацікавлена в тому, щоб Україна одразу після перемоги у війні над російськими окупантами розпочала переговори про вступ до НАТО.

Павло вважає, що це буде добрий крок "для загальної безпеки, регіональної стабільності та економічного процвітання".

Нагадаємо, що вчора Павел провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками переговорів наш президент заявив, що найближчим часом також планує вирушити до Туреччини на зустріч із місцевим лідером Реджепом Ердоганом. Головною темою переговорів має стати зернова угода, яку блокує російська сторона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що український лідер останніми днями влаштував "тур" європейськими країнами, під час якого крім Чехії він відвідав Болгарію, Німеччину, Італію та Нідерланди.