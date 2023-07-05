Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала пояснив "Телеграфу", чому НАТО не поспішає запрошувати Україну на свої засідання

Вже за тиждень відбудеться Вільнюський саміт НАТО, намічений на 11—12 липня. Потік заяв, присвячених цьому заходу, наростає у геометричній прогресії. Особливо з боку української влади. Робляться навіть дивні акценти у стилі – Володимир Зеленський прибуде на саміт, лише якщо нам пообіцяють там якісь позитивні рішення про вступ до Альянсу.

Звучать і прямо протилежні меседжі. Як, наприклад, від Німеччини, яка поки не бачить Україну в НАТО. Втім, не бачить нас там на даному етапі не лише вона.

При цьому слід розуміти, що заяви, які звучать до саміту – це просто заяви. Оцінювати можна лише результати. А вони стануть відомими за підсумками зустрічі у Вільнюсі.

Однозначно має бути присутність України на заході – в особі президента.

На мій погляд, поки ми не робитимемо те, на що партнери нам не просто натякають, а й про що конкретно кажуть – боротьба з корупцією, викорінення агентури ФСБ, яка є при владі (це – про систему безпеки), — навряд чи НАТО допустить Україну не просто до своїх лав, а й до засідань блоку.

Мені здається, президент України маніпулює, коли намагається перекласти відповідальність за те, що нас не запрошують вступити до Альянсу, на США чи загалом на блок. Сподіваюся, він все ж таки поїде на Вільнюський саміт. І що на саміті 2024 року, який, як відомо, відбудеться у Вашингтоні, ми почуємо якусь конкретику.

А до того часу – нам потрібно самим продемонструвати конкретику, причому як на полі бою, витісняючи російського агресора, так і на полях битв із проблемами, які чітко озвучив президент США Джо Байден у червні – корупція та питання безпеки. Саме через недостатні рухи в ракурсі розв'язання зазначених проблем американський лідер і не згоден йти на спрощення вступу України до НАТО.