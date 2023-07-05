Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснил "Телеграфу", почему НАТО не спешит звать Украину на свои заседания

Уже через неделю состоится Вильнюсский саммит НАТО, намеченный на 11—12 июля. Поток заявлений, посвященных данному мероприятию, нарастает в геометрической прогрессии. Особенно со стороны украинской власти. Делаются даже странные акценты в стиле – Владимир Зеленский прибудет на саммит только если нам пообещают там некие позитивные решение о вступлении в Альянс.

Звучат и прямо противоположные месседжи. Как, например, от Германии, которая не видит пока Украину в НАТО. Впрочем, не видит нас там на данном этапе не только она.

При этом, следует понимать, что заявления, которые звучат до саммита – это просто заявления. Оценивать можно лишь результаты. А они станут известны по итогам встречи в Вильнюсе.

Однозначно должно быть присутствие Украины на мероприятии – в лице президента.

С моей точки зрения, пока мы не будем делать то, на что партнеры нам не просто намекают, но и о чем конкретно говорят – борьба с коррупцией, искоренение агентуры ФСБ, которая есть при власти (это – о системе безопасности), — вряд ли НАТО допустит Украину не просто в свои ряды, но и к заседаниям блока.

Мне кажется, президент Украины манипулирует, когда пытается переложить ответственность за то, что нас не приглашают вступить в Альянс, на США или в целом на блок. Надеюсь, он всё же поедет на Вильнюсский саммит. И что на саммите 2024 года, который, как уже известно, состоится в Вашингтоне, мы услышим какую-то конкретику.

А до того времени – нам нужно самим продемонстрировать конкретику, причем как на поле боя, вытесняя российского агрессора, так и на полях сражений с проблемами, которые четко озвучил президент США Джо Байден в июне – коррупция и вопросы безопасности. Именно из-за недостаточных подвижек в ракурсе решения указанных проблем, американский лидер и не согласен идти на упрощение вступления Украины в НАТО.

Читайте также: