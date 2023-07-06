Всі члени НАТО хочуть вступу України? У Зеленськоого розповіли, з чим проблема

Перш ніж стати членом-кандидатом до Євросоюзу, Україна теж пройшла довгий шлях

На сьогоднішній день немає країн, які б сумнівалися в тому, що Україні потрібно вступити до НАТО. Розбіжності виникають виключно навколо термінів та механізму вступу.

Про це розповів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква. Він нагадав шлях України до набуття статусу кандидата в ЄС та провів паралелі.

За словами Жовкви, НАТО пишається своєю єдністю, тому в Україні не розмовляють про позиції окремих країн, а орієнтуються саме на спільну позицію Альянсу навколо нашої країни. Вступ України до НАТО — це лише питання часу та механізму, навколо чого точаться дискусії партнерів. Він нагадав, що колись аналогічні розмови велися і щодо вступу України до Євросоюзу.

"Свого часу нам вдалося об’єднати ЄС навколо питання України, коли ми отримали статус кандидата. Це була не менш важка історія. Впевнений, що такої ж єдності ми досягнемо і серед членів Альянсу", — наголосив Ігор Жовква.

Докладніше про майбутній саміт НАТО та про вступ України до Альянсу читайте у матеріалі: "Є умова, за якої Зеленський поїде на саміт НАТО — Ігор Жовква про членство в Альянсі та гарантії для України (інтерв’ю)"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент президент Литви зробив інтригуючу заяву напередодні саміту НАТО. За його словами, ця зустріч не розчарує українців.