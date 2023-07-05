Україна в НАТО: президент Литви зробив цікавий натяк напередодні саміту

Деякі країни НАТО приїдуть до Вільнюсу із зобов’язаннями надати гарантію безпеки Україні

Можливо, Україна і не отримає на саміті НАТО у Вільнюсі максимум того, на що розраховує, але будуть знайдені такі рішення, які не розчарують українців.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю LRT.

"Деякі питання ще не вирішені, але я думаю, що це питання на найближчі кілька днів… я відчуваю, що ми таки знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців і буде сказано більше, ніж ми звикли говорити", — зазначив він.

За словами президента Литви, низка країн НАТО приїдуть до Вільнюса із зобов’язаннями надати гарантію безпеки Україні. Вже є домовленості щодо створення Ради Україна-НАТО для посилення інтеграції Києва до Альянсу.

"Президент Зеленський, я сподіваюся, коли він приїде до Вільнюса, він отримає, можливо, не все з того, на що розраховує у своїх максимальних планах, але точно отримає багато", — заявив президент Литви.

При цьому він не виключає, що в тій чи іншій формі Україна отримає запрошення вступити до НАТО після завершення війни.

"Я не став би так категорично формулювати, що запрошення (вступити до НАТО, — ред.) після війни в тій чи іншій формі не буде. Це саме те, що ми зараз обговорюємо", — сказав Науседа.

Нагадаємо, експерти поділилися з "Телеграфом" думками щодо політики України напередодні саміту НАТО, а також очікуваннями від заходу: Битва за місце під "сонцем" НАТО: з чим Україна підходить до саміту, який може стати історичним

Крім того, чи готовий Альянс до прямого запрошення України, чи ми отримаємо чіткі терміни та правила вступу, і чого побоюється НАТО, "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Голос", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін: "У НАТО відстали від життя і бояться, що зближення з Україною спровокує Третю світову"