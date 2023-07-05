Украина в НАТО: президент Литвы сделал интересный намек накануне саммита

Некоторые страны НАТО приедут в Вильнюс с обязательствами предоставить гарантию безопасности Украине

Возможно, Украина и не получит на саммите НАТО в Вильнюсе максимум того, на что рассчитывает, но будут найдены такие решения, которые не разочаруют украинцев.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью LRT.

"Некоторые вопросы еще не решены, но я думаю, что этот вопрос на ближайшие несколько дней… я чувствую, что мы все-таки найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и будет сказано больше, чем мы привыкли говорить", — отметил он.

По словам президента Литвы, ряд стран НАТО приедут в Вильнюс с обязательствами предоставить гарантию безопасности Украине. Уже есть договоренности о создании Совета Украина-НАТО для усиления интеграции Киева в Альянс.

"Президент Зеленский, я надеюсь, когда он приедет в Вильнюс, он получит, возможно, не все из того, на что рассчитывает в своих максимальных планах, но точно получит многое", — заявил президент Литвы.

При этом он не исключает, что в той или иной форме Украина получит и приглашение вступить в НАТО после завершения войны.

"Я бы не стал так категорично формулировать, что приглашения (вступить в НАТО, — ред) после войны в той или иной форме не будет. Это именно то, что мы сейчас обсуждаем", — сказал Науседа.

Напомним, эксперты поделились с "Телеграфом" мнениями о политике Украины накануне саммита НАТО, а также ожиданиями от мероприятия: Битва за место под "солнцем" НАТО: с чем Украина подходит к саммиту, который может стать историческим

Кроме того, готов ли Альянс к прямому приглашению Украины, получим ли мы четкие сроки и правила вступления, и чего опасается НАТО, "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин: "В НАТО отстали от жизни и боятся, что сближение с Украиной спровоцирует Третью мировую"