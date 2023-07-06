Все члены НАТО хотят вступления Украины? У Зеленского рассказали, с чем проблема

Прежде чем стать членом-кандидатом в Евросоюз, Украина тоже прошла долгий путь

На сегодняшний день нет стран, которые бы сомневались в том, что Украине нужно вступить в НАТО. Разногласия возникают исключительно вокруг сроков и механизма вступления.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква. Он напомнил путь Украины к получению статуса кандидата в ЕС и провел параллели.

По словам Жовквы, НАТО гордится своим единством, поэтому в Украине не ведут разговоры о позициях отдельных стран, а ориентируются именно на общую позицию Североатлантического союза вокруг нашей станы. Вступление Украины в НАТО — это лишь вопрос времени и механизма, вокруг чего и ведутся дискуссии партнеров. Он напомнил, что когда-то аналогичные разговоры велись и на тему вступления Украины в Евросоюз.

"В свое время нам удалось объединить ЕС вокруг вопроса Украины, когда мы получили статус кандидата. Это была не менее трудная история. Уверен, что такого же единства мы добьемся и среди членов Альянса", — подчеркнул Игорь Жовква.

Подробнее о предстоящем саммите НАТО и о вступлении Украины в Альянс читайте в материале: "Есть условие, при котором Зеленский поедет на саммит НАТО — Игорь Жовква о членстве в Альянсе и гарантиях для Украины (интервью)"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, президент президент Литвы сделал интригующее заявление накануне саммита НАТО. По его словам, эта встреча не разочарует украинцев.